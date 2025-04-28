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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري ودوريات أوروبا

الإسماعيلي، فيتو
الإسماعيلي، فيتو

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في الدوري المصري الممتاز ودوريات أوروبا المختلفة.

واليكم مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري الممتاز


- الجونة ضد سموحة: 17:00
- الإسماعيلي ضد زد اف سي: 20:00
- طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري: 20:00

 

الدوري الإيطالي الدرجة A


- أودينيزي ضد بولونيا: 19:30
- هيلاس فيرونا ضد كالياري: 21:45
- لاتسيو ضد بارما: 21:45

 

الدوري التركي الممتاز


- جوزتبه ضد إسطنبول باشاك شهير: 20:00

 

دوري أبطال أوروبا للشباب


- طرابزون سبور ضد برشلونة: 19:00

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