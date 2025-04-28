مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري ودوريات أوروبا

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في الدوري المصري الممتاز ودوريات أوروبا المختلفة.

واليكم مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري الممتاز



- الجونة ضد سموحة: 17:00

- الإسماعيلي ضد زد اف سي: 20:00

- طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري: 20:00

الدوري الإيطالي الدرجة A



- أودينيزي ضد بولونيا: 19:30

- هيلاس فيرونا ضد كالياري: 21:45

- لاتسيو ضد بارما: 21:45

الدوري التركي الممتاز



- جوزتبه ضد إسطنبول باشاك شهير: 20:00

دوري أبطال أوروبا للشباب



- طرابزون سبور ضد برشلونة: 19:00

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