مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري ودوريات أوروبا
تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في الدوري المصري الممتاز ودوريات أوروبا المختلفة.
واليكم مواعيد مباريات اليوم كالتالي:
الدوري المصري الممتاز
- الجونة ضد سموحة: 17:00
- الإسماعيلي ضد زد اف سي: 20:00
- طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري: 20:00
الدوري الإيطالي الدرجة A
- أودينيزي ضد بولونيا: 19:30
- هيلاس فيرونا ضد كالياري: 21:45
- لاتسيو ضد بارما: 21:45
الدوري التركي الممتاز
- جوزتبه ضد إسطنبول باشاك شهير: 20:00
دوري أبطال أوروبا للشباب
- طرابزون سبور ضد برشلونة: 19:00
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