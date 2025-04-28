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ثقافة وفنون

مصطفى غريب: بقيت زملكاوي بعد ماتش 6-1

الفنان مصطفى غريب،
الفنان مصطفى غريب، فيتو

كشف الفنان مصطفى غريب، عن انتمائه الكروي داخل مصر، موضحًا مفاجأة غيرت مسار تشجيعه.

 

تشجيع مصطفى غريب للزمالك بسبب مباراة بيبو وبشير 6/1

وقال مصطفى غريب خلال لقائه ببرنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة “دي إم سي”: "أنا كنت أهلاوي زي أبويا حتى ماتش الـ 6/1، بعدها تحولت في التشجيع للزمالك".


بكاء مصطفى غريب بسبب خسارة الزمالك 6/1 من الأهلي 

وأضاف: "لما شوفت الزمالك بيخسر 6/1 من الأهلي، حسيت إن الفرقة دي مظلومة وعيطت جامد بسبب الزمالك وبقيت زملكاوي من وقتها".


مشاجرة مصطفى غريب مع أصدقائه الأهلاوية

ولفت مصطفى غريب: "أنا زملكاوي أوي وفيه خناقات بتحصل بيني وبين أصحابي الأهلاوية"، لتعقب إسعاد يونس: "أنا أهلاوية بالوراثة بس مبفهمش في الكورة أوي".

 

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