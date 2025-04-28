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لطلاب الثانوية العامة 2025، التعليم تنشر نموذجا استرشاديا لـ مادة اللغة الإنجليزية اليوم

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2025، فيتو
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تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النموذج الأول والثاني لمادة اللغة الإنجليزية، وذلك ضمن النماذج الاسترشادية الجديدة لامتحانات الثانوية العامة 2025، والتي تم إتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نموذج استرشادي لـ مادة اللغة الإنجليزية

ومن المقرر أن تنشر اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي على الإنترنت، على رابط النماذج الاسترشادية الجديدة لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 عدد 2 نموذج استرشادي لـ مادة اللغة الإنجليزية.

 امتحانات الثانوية العامة 2025

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الاطلاع على النموذج الأول والثاني لامتحان مادة اللغة الإنجليزية من هــــــــنـــــا  

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة بداية من يوم السبت الماضي الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٥، وذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة من أجل تحقيق أفضل تحصيل دراسي واستعدادهم بشكل أفضل للامتحانات وذلك عبر هـذا الرابـط.

 

وزارة التربية والتعليم تواصل إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة بداية من السبت.. وحل النماذج يوميًّا على قناة "مدرستنا٣"

وفي هذا الإطار، تعلن الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا ٣" من خلال نخبة متميزة من المعلمين، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميًّا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وتوفر النماذج الاسترشادية وإتاحة حلها عبر قناة "مدرستنا ٣" الفرصة لأبنائنا الطلاب لمراجعة المحتوى الدراسي، والتدرب على الامتحانات بشكل فعال ونموذجي، من خلال تقديم شرح وافٍ لكيفية حل نماذج الامتحانات.

وستقدم الوزارة جدولا مفصلا بمواعيد نشر النماذج الاسترشادية وحلها عبر قناة "مدرستنا ٣" بداية من السبت الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٥، حيث سيتم إتاحة نماذج مادة واحدة يوميًّا.

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