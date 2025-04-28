خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول

صرح ستيف روثرام، عمدة مدينة ليفربول، أن وضع تمثال للنجم المصري محمد صلاح هداف الريدز لا يبدو أمرًا بعيدًا.

مطالب بوضع تمثال لمحمد صلاح في ليفربول





ذهبت صحيفة "الجارديان" إلى المدينة الشمالية لقياس الأثر الذي تركه المصري في المدينة، وجدت الكثير من الأساطير الشعبية حوله، مرة دفع ثمن الوقود للمتواجدين في المحطة، ومرة طارده معجب حتى اصطدم بشجرة، لكن الواقع أنه لم يقابله أحد في المدينة، ودائمًا ما يقال بأنه يختفي من المكان عندما تصل الحشود إلى الموقع سواء كان المسجد أو أي مكان آخر.

ارتبطت مدينة ليفربول بمحمد صلاح بشكل لا ينتبه إليه أحد، قال ستيف روثرام عمدة المدينة: عليك أن تحاول فهم ماهية ليفربول. إنها ليست كأي مدينة أخرى. إنها مدينة تربطها روابط وثيقة، وعندما يُؤخذ شخص مثل محمد صلاح إلى قلب المدينة - بعيدًا عن كرة القدم - فإن ذلك يحدث صدى حقيقيا.

وتابع: صلاح يثبت أن ما يجمعنا في هذه المدينة أكثر ما يفرقنا، كسر الحواجز والخرافات التي يستغلها البعض لتشويه صورة هذا المجتمع، لقد قدم صلاح لليفربول أكثر مما فعله سياسي أو حكومة.

وزادت المطالبات بوضع تمثال للنجم المصري في المدينة الشمالية، وعن ذلك يقول روثرام: أعمل مع مجلس المدينة وقد يكون ذلك من ضمن اختصاصه، لكن بالتأكيد أننا ننظر إلى ما بذله الناس من جهود خدمت المجتمع.

وقاد صلاح ليفربول يوم الأحد للفوز بالدوري الإنجليزي للمرة العشرين في تاريخه، إذ تصدر هدافي المسابقة وجعل الفريق الأحمر يحتفل بالمسابقة للمرة الثانية في 5 أعوام.

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