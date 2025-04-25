أخبار الرياضة اليوم: صن داونز يطيح بالأهلي خارج دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يفوز على أورلاندو ويتأهل للنهائي.. إستوري غامضة من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

بيراميدز ضد أورلاندو، تأهل فريق بيراميدز إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز علي أورلاندو بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ودع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي بعد التعادل مع نظيره صن داونز، 1/1 في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

نشر محمود شيكابالا قائد نادي الزمالك، إستوري غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وذلك بعدما هاجمه مرتضى منصور رئيس النادي السابق يوم أمس.

وكان مرتضى منصور قد هاجم وسخر من شيكابالا يوم أمس قبل أن ينشر شيكابالا إستوري صورة مكتوب عليها: “صورة نادرة للصول زكريا عام 1981”.

وافقت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية على مقترح المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة باختيار المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، سكرتيرًا عامًا شرفيا للجنة وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم صباح اليوم الجمعة لاعتماد فوز مجلس الإدارة الجديد للجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس.

الجدير بالذكر أنه تم في اجتماعات سابقة للجمعية العمومية اختيار كلا من: الدكتور حسن مصطفى رئيسًا شرفيا للجنة، والدكتور علاء جبر نائب رئيس شرفي والدكتور علاء مشرف عضو شرفي.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على بهتيم بنتيجة 12-1، في المباراة الودية التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

شهدت غرفة ملابس الأهلي باستاد القاهرة حالة بكاء من اغلب لاعبي الفريق عقب الخروج من صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي لإصدار بيان توجيه الشكر إلي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب الخروج الإفريقي أمام صن داونز.

اللجنة الأولمبية، قررت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية بالإجماع اعتماد نتيجة انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة لاعتماد فوز مجلس الإدارة الجديد للجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس.

ا لخطيب يجتمع ب كولر بعد الخروج الإفريقي

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة هامة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الساعات القادمة لبحث أسباب الخروج من دوري ابطال إفريقيا والاتفاق على فك الارتباط بالتراضي مع تسديد الشرط الجزائي في عقد المدرب.

أكد مصدر داخل الأهلي أن قيمة الشرط الجزائي للسويسري مارسيل كولر في ظل الاستعداد لتوجيه الشكر له تبلغ 500 ألف يورو.

يستعد النادي الأهلي لإجراء العديد من التعديلات الفنية داخل صفوف الفريق، برحيل عدد من اللاعبين عن النادي نهاية الموسم الحالي، بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا.

قال مصدر داخل الأهلي إن محمد شوقي نائب المدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيكون الناجي الوحيد من مذبحة الجهاز الفني المنتظر الإعلان عنها قريبا برحيل جهاز مارسيل كولر حيث سيكون شوقي الوحيد المستمر في الجهاز الفني الجديد للمدرب الأجنبي الذي سيقود الأهلي خلفا لمارسيل كولر.

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