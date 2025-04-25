مصدر بالأهلي يكشف فاتورة رحيل كولر

أكد مصدر داخل الأهلي أن قيمة الشرط الجزائي للسويسري مارسيل كولر في ظل الاستعداد لتوجيه الشكر له تبلغ 500 ألف يورو.

وأضاف أنه حال رحيل كولر الآن سيتم تسديد شهرين متبقين في عقد مارسيل كولر للموسم الحالي حيث يحصل كولر وجهازه المعاون على 250 ألف يورو شهريا.

وقال مصدر داخل الأهلي إن هناك اجتماع عاجل سيتم خلاله إصدار قرار توجيه الشكر للمدرب السويسري.

وودع النادي الأهلي بطولة دوري ابطال افريقيا من الدور نصف النهائي بعد التعادل مع نظيره صن داونز، 1/1 في المباراة التي اقيمت بينهم علي استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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