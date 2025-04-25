مصدر: محمد شوقي الناجي الوحيد من مذبحة الجهاز الفني المرتقبة

قال مصدر داخل الأهلي إن محمد شوقي نائب المدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيكون الناجي الوحيد من مذبحة الجهاز الفني المنتظر الإعلان عنها قريبا برحيل جهاز مارسيل كولر حيث سيكون شوقي الوحيد المستمر في الجهاز الفني الجديد للمدرب الأجنبي الذي سيقود الأهلي خلفا لمارسيل كولر.

كما رصدت عدسة فيتو داخل استاد القاهرة هجوم جماهير النادي الأهلي علي مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بعد خروج الفريق من بطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي، حيث قامت جماهير الأهلي بإلقاء زجاجات المياه على مارسيل كولر.

وتعادل الأهلي مع نظيره صن داونز، 1/1 في المباراة التي أقيمت بينهما علي استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي إقالة مارسيل كولر، خاصة وأن إدارة الفريق تبحث العديد من السير الذاتية لعدد من المدربين.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد رضا وطاهر محمد.

خط الهجوم: جراديشار.

تشكيل صن داونز ضد الأهلي

وجاء تشكيل صن داونز كالتالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: كيكانا- موداو- موكوينا- ليبوسا.

خط الوسط: أدامز- لوكاس ريبيرو- مارسيلو أليندي- موديبا.

خط الهجوم: ماتيوس- ثابيلو مورينا.

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