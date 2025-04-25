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زلزال يضرب الجزيرة، الاستغناء عن 5 لاعبين وغرامات تاريخية بعد الخروج الأفريقي

الأهلي وصن داونز،
الأهلي وصن داونز، فيتو

يستعد النادي الأهلي لإجراء العديد من التعديلات الفنية داخل صفوف الفريق، برحيل عدد من اللاعبين عن النادي نهاية الموسم الحالي، بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر رحيل 5 لاعبين عن الأهلي نهاية الموسم الحالي، وأبرزهم ياسر إبراهيم ويحيي عطية الله وعلي معلول، وعدم تجديد إعارة مصطفى العش ونهاية عقد أكرم توفيق.

وتستعد إدارة النادي الأهلي لتوقيع غرامات مالية تاريخية على لاعبي الفريق عقب الخروج من دوري أبطال إفريقيا اليوم أمام صن داونز الجنوب إفريقي. 

وشهدت غرفة ملابس الأهلي باستاد القاهرة حالة بكاء من أغلب لاعبي الفريق عقب الخروج من صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

ويستعد النادي الأهلي لإصدار بيان توجيه الشكر إلي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب الخروج الإفريقي أمام صن داونز

وقال مصدر داخل الأهلي أن هناك اجتماع عاجل سيتم خلاله إصدار قرار توجيه الشكر للمدرب السويسري. 

ودع النادي الأهلي  بطولة دوري ابطال افريقيا من الدور نصف النهائي بعد التعادل مع نظيره صن داونز، 1/1 في  المباراة التي اقيمت بينهم  علي استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

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