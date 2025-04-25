الجمعة 25 أبريل 2025
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رياضة

بكاء داخل غرفة الأهلي بعد الخروج الإفريقي أمام صن داونز

الخطيب وكولر، فيتو
الخطيب وكولر، فيتو

شهدت غرفة ملابس الأهلي باستاد القاهرة حالة بكاء من اغلب لاعبي الفريق عقب الخروج من صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

ويستعد النادي الأهلي لإصدار بيان توجيه الشكر إلي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب الخروج الإفريقي أمام صن داونز

وقال مصدر داخل الأهلي أن هناك اجتماع عاجل سيتم خلاله إصدار قرار توجيه الشكر للمدرب السويسري. 

وودع النادي الأهلي  بطولة دوري ابطال افريقيا من الدور نصف النهائي بعد التعادل مع نظيره صن داونز، 1/1 في  المباراة التي اقيمت بينهم  علي استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

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