بيراميدز يفوز علي اورلاندو ويتأهل لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه (صور)

بيراميدز ضد أورلاندو،تاهل فريق بيراميدز إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأاولي في تاريخه بعد الفوز علي أورلاندو بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان موفي كينج سجل هدف أورلاندو الأول بالدقيقة 40، قبل أن يتعادل بيراميدز في الوقت الضائع للشوط الأول عن طريق فيستون ماييلي.

وفي الدقيقة 55 سجل أورلاندو الهدف الثاني عن طريق موهاو نكوتا، قبل أن يتعادل بيراميدز في الدقيقة 57 عن طريق رمضان صبحي، ثم اضاف ماييلي الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 84.

وكان الفريقين يتعادلا سلبيا بدون اهداف في مباراة الذهاب التي اقيمت في جنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز فريق صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية، بعد تاهل الأخير علي حساب النادي الأهلي.

تشكيل بيراميدز في مواجهة أورلاندو

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وعلى مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي

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