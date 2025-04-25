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رياضة

بالإجماع، عمومية اللجنة الأولمبية تختار شريف العريان سكرتيرا عاما شرفيا

شريف العريان
شريف العريان

وافقت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية على مقترح المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة باختيار المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، سكرتيرًا عامًا شرفيا للجنة وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم صباح اليوم الجمعة لاعتماد فوز مجلس الإدارة الجديد للجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس.

الجدير بالذكر أنه تم في اجتماعات سابقة للجمعية العمومية اختيار كلا من: الدكتور حسن مصطفى رئيسًا شرفيا للجنة، والدكتور علاء جبر نائب رئيس شرفي والدكتور علاء مشرف عضو شرفي.

واعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية التي أقيمت اليوم الجمعة بالإجماع رسميا فوز المهندس ياسر إدريس، برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2025  - 2029، بجانب فوز كامل الأعضاء المرشحين في مختلف المناصب ضمن هيكل مجلس الإدارة.

وتم اعتماد فوز المستشار محمد مصطفى في منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية والدكتور إسماعيل شاكر بمنصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية كما فاز اللواء حازم حسني بمنصب السكرتير العام، وفي منصب السكرتير العام المساعد فاز الأستاذ محمد مطيع واللواء شريف القماطي بمنصب أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.

وفي عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فاز كل من: محمد عبد المقصود، مجدي اللوزي، أحمد كامل، أشرف حلمي، أشرف فرحات، محمد محمود، طارق السعيد، آمنة الطرابلسي بالإضافة إلى آية مدني العضو الدائم للجنة الأولمبية الدولية وأحمد الجندي رئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية.

وتضم الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية 31 عضو بواقع 30 اتحادا أولمبيا وصوتا للبرلمانية آية مدني العضو الدائم للجنة الأولمبية الدولية.

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شريف العريان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية

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