استوري غامضة من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه

نشر محمود شيكابالا قائد نادي الزمالك، استوري غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وذلك بعدما هاجمه مرتضى منصور رئيس النادي السابق يوم أمس.

وكان مرتضى منصور قد هاجم وسخر من شيكابالا يوم أمس قبل أن ينشر شيكابالا استوري صورة مكتوب عليها: “صورة نادرة للصول زكريا عام 1981”.

الزمالك يتحرك قانونيًا ضد مرتضى منصور

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور بشأن ما بدر منه تجاه المجلس وأعضائه وكل من قام بإذاعة أو نشر أي تجاوزات، وما يمثله ذلك من جرائم.

كما كلّف المجلس الدكتور كمال شعيب بمتابعة كافة البلاغات السابق تقديمها ضد سالف الذكر، بشأن المخالفات المالية الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة.

ويهيب المجلس، في هذا الشأن، بجميع وسائل الإعلام بعدم نشر أو إذاعة ما من شأنه أن يضعها تحت طائلة القانون.

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