اعتماد نتيجة انتخابات لجنة اللاعبين بـ «الأولمبية» المصرية

اللجنة الأولمبية، قررت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية بالإجماع اعتماد نتيجة انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة لاعتماد فوز مجلس الإدارة الجديد للجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس.

واعتمدت الجمعية العمومية تولى البطل الأولمبي أحمد أسامة الجندي رئاسة لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية والذى سيمثل لجنة اللاعبين ضمن مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية للدورة 2024/2028 بصفته كما تم اختيار كلًا من اللاعب محمد علاء السيد لاعب المنتخب القومى لكرة اليد واللاعبة دعاء الغباشى لاعبة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة كممثلين عن لجنة اللاعبين فى الجمعية العمومية للجنة الاولمبية المصرية للدورة 2024/2028.

وتمنت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية للجنة اللاعبين بالتوفيق فى أعمالهم والتي ضمت في عضويتها زياد السيسي لاعب السلاح، السباحة فريدة عثمان، أنس أسامة لاعب كرة السلة، رمضان درويش لاعب الجودو، عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة، هادية حسني الريشة الطائرة، علي علاء لاعب التجديف، محمد صفوت لاعب التنس الأرضي، فريال أشرف لاعبة الكاراتيه، مصطفى عمرو لاعب ألعاب القوى، ابتسام زايد لاعبة الدراجات، عمر عصر لاعب تنس الطاولة، أحمد سعد لاعب رفع الاثقال، عمر العربي لاعب الجمباز، فريدة الجزار لاعبة الرجبي، صوفيا عوني لاعبة التزحلق على الجليد، عبد الرحمن عرابي لاعب الملاكمة، اللاعبة آية شحاتة لاعبة التايكوندو.

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