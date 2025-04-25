الجمعة 25 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اعتماد نتيجة انتخابات لجنة اللاعبين بـ «الأولمبية» المصرية

لجنة اللاعبين باللجنة
لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، فيتو

اللجنة الأولمبية، قررت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية بالإجماع اعتماد نتيجة انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة لاعتماد فوز مجلس الإدارة الجديد للجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس.

واعتمدت الجمعية العمومية تولى البطل الأولمبي أحمد أسامة الجندي رئاسة لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية والذى سيمثل لجنة اللاعبين ضمن مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية للدورة 2024/2028 بصفته كما تم اختيار كلًا من اللاعب محمد علاء السيد لاعب المنتخب القومى لكرة اليد واللاعبة دعاء الغباشى لاعبة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة كممثلين عن لجنة اللاعبين فى الجمعية العمومية للجنة الاولمبية المصرية للدورة 2024/2028.

وتمنت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية للجنة اللاعبين بالتوفيق فى أعمالهم والتي ضمت في عضويتها زياد السيسي لاعب السلاح، السباحة فريدة عثمان، أنس أسامة لاعب كرة السلة، رمضان درويش لاعب الجودو، عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة، هادية حسني الريشة الطائرة، علي علاء لاعب التجديف، محمد صفوت لاعب التنس الأرضي، فريال أشرف لاعبة الكاراتيه، مصطفى عمرو لاعب ألعاب القوى، ابتسام زايد لاعبة الدراجات، عمر عصر لاعب تنس الطاولة، أحمد سعد لاعب رفع الاثقال، عمر العربي لاعب الجمباز، فريدة الجزار لاعبة الرجبي، صوفيا عوني لاعبة التزحلق على الجليد، عبد الرحمن عرابي لاعب الملاكمة، اللاعبة آية شحاتة لاعبة التايكوندو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأولمبية اللجنة الأولمبية الجمعية العمومية للجنة الأولمبية أحمد اسامة الجندي محمد علاء السيد دعاء الغباشى

مواد متعلقة

خالد فتحي رئيسا للجنة التخطيط في الأولمبية المصرية

بالإجماع، عمومية اللجنة الأولمبية تختار شريف العريان سكرتيرا عاما شرفيا

بالإجماع، اعتماد فوز ياسر إدريس برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية وكامل أعضاء المجلس

عمومية اللجنة الأولمبية تعتمد اليوم فوز قائمة ياسر إدريس بالتزكية
ads

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي يكشف أول قرار من الخطيب بعد الخروج الإفريقي

بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا، شاهد المباراة الآن

وائل جمعة: كولر المسؤول الأول عن خروج الأهلي من دوري أبطال أفريقيا

صن داونز يسجل هدف التعادل في شباك الأهلي

بعد توديع دوري الأبطال، كولر يعاقب لاعبي الأهلي بهذه الطريقة

مصدر بالأهلي يكشف فاتورة رحيل كولر

الخطيب يجتمع ب كولر بعد الخروج الإفريقي، تعرف على التفاصيل

صن داونز يتعادل مع الأهلي 1/1 ويطيح به من دوري أبطال إفريقيا

خدمات

المزيد

37 ألف دولار للطن، سعر القصدير بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25/4/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، برشلونة مع إنتر ميلان.. الأهلي وبتروجت.. الزمالك ضد المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكمها وفضلها، كل ما تريد معرفته عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

ما هي وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

«من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»، الإفتاء توضح معنى حديث إحباط العمل

المزيد
الجريدة الرسمية