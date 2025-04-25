الخطيب يجتمع ب كولر بعد الخروج الإفريقي، تعرف على التفاصيل

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة هامة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الساعات القادمة لبحث أسباب الخروج من دوري ابطال إفريقيا والاتفاق على فك الارتباط بالتراضي مع تسديد الشرط الجزائي في عقد المدرب.

كما قال مصدر داخل الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أبلغ محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي بعقد جلسة عاجلة مع اللاعبين خلال الساعات القادمة بحضور لجنة التخطيط وذلك في اعقاب الخروج الإفريقي الليلة أمام صن داونز.

كما تستعد إدارة النادي الأهلي لتوقيع غرامات مالية تاريخية على لاعبي الفريق عقب الخروج من دوري ابطال إفريقيا اليوم أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

شهدت غرفة ملابس الأهلي باستاد القاهرة حالة بكاء من اغلب لاعبي الفريق عقب الخروج من صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي لإصدار بيان توجيه الشكر إلي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب الخروج الإفريقي أمام صن داونز.

وقال مصدر داخل الأهلي أن هناك اجتماع عاجل سيتم خلاله إصدار قرار توجيه الشكر للمدرب السويسري.

ودع النادي الأهلي بطولة دوري ابطال افريقيا من الدور نصف النهائي بعد التعادل مع نظيره صن داونز، 1/1 في المباراة التي اقيمت بينهم علي استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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