أخبار مصر: نمر يلتهم ذراع مدربه في عرض بطنطا، حقيقة وفاة أحمد شفيق، إصابات بسبب فاتورة مطعم بالجيزة، قناة الأهلي تهاجم كولر

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وسط صراخ الحاضرين، أسد يهاجم مدربه ويلتهم ذراعه خلال عرض سيرك في طنطا (فيديو)

شهد السيرك القومي بمنطقة البوريفاج في طنطا حادثًا مروعًا، حيث تعرض مدرب أسود لهجوم مفاجئ من أحد الأسود أثناء العرض، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة بعد أن التهم الأسد ذراعه.

إصابة مدير مطعم شهير و11 آخرين في مشاجرة على فاتورة المأكولات بالوراق

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عمال وزبائن مطعم بيت الخيمة الشهير بدائرة قسم شرطة الوراق.

بعد تصدره منصة "إكس"، نجل شقيق الفريق أحمد شفيق يرد على شائعة وفاته

وفاة أحمد شفيق، تصدر الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، موقع التدوينات القصير بمنصة “إكس” تويتر سابقًا، بعد شائعة خبر وفاته.

كان بيخمس، صبي يدهس عددا من المارة أمام أحد المحلات في الشرقية (صور)

شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية واقعة مرعبة بعد أن دهس صبي يقود سيارة عددًا من المواطنين أمام أحد المحلات بالحي السابع بالمدينة مما أسفر عن إصابة شابين.

حالة الطقس ثالث أيام العيد، نشاط للرياح على أغلب الأنحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الغربية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

بعد أيام من كارثة "سيجنال"، فضيحة جديدة تهز البيت الأبيض

بعد أسبوع من فضيحة منصة "سيجنال"، فضيحة جديدة داخل أروقة البيت الأبيض بطلها مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز.

اليوم، الزمالك ضيفا ثقيلا على ستيلينبوش الجنوب إفريقي بذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي، على ملعب كيب تاون اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

رفض طعن الفنان شادي خلف على حكم حبسه في قضية هتك عرض الفتيات

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من الفنان شادي خلف على حكم حبسه 3 سنوات، لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات، ومحاولة اغتصابهن خلال ورشة تمثيل.

الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع بحرية أخرى بصواريخ مجنحة

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الأربعاء، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بصواريخ مجنحة، مؤكدة استمرار الاشتباكات مع القوات الأمريكية لليوم الثاني على التوالي.

في خطأ حدث، أنوسة كوتة تكشف الحالة الصحية لمساعدها بعد التهام نمر ذراعه أثناء العرض بطنطا (فيديو)

كشفت مدربة الأسود الشهيرة أنوسة كوتة تفاصيل هجوم نمر شرس على مساعد المدرب والتهام ذراعه أثناء أحد العروض بسيرك طنطا، كما كشفت عن الحالة الصحية لمساعدها بعد نقله لمستشفى طنطا الجامعي.

لازم يراجع نفسه، قناة الأهلي تشن هجوما ناريا على كولر (فيديو)

بعد الأداء المتواضع في أكثر من لقاء، شنت قناة النادي الأهلي هجومًا لاذعًا على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، رغم الفوز على الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الثلاثاء.

مش عارف هيتضايق مني ولا لأ، ماذا قال مؤلف "قطايف" عن سامح حسين بعد أزمة إلغاء الإجازات

دافع عبد الرحمن هيبة الشهير بـ"دافنشي" كاتب ومؤلف برنامج "قطايف"، عن الفنان سامح حسين بعد الهجوم الذي تعرض له بعد تصريحاته بشأن إلغاء الإجازات في الأعياد.

إسرائيل تعلن توسيع عملياتها للسيطرة على مساحات شاسعة من غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صباح الأربعاء، أن إسرائيل توسع عملياتها في غزة من أجل "السيطرة على مساحات شاسعة" في القطاع.

الحق قدم، اليوم إغلاق باب التقديم لـ 11 فرصة عمل بالسعودية

تغلق وزارة العمل اليوم الأربعاء باب التقديم على 11 فرصة عمل، وفرتها الوزارة للشباب المصري في شركة المحور الدولية للمقاولات بالمملكة العربية السعودية.

حرامي منحوس، حادث مفاجئ يكشف عن سرقة سيارة نقل عليها توكتوك بالجيزة (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق سيارة نصف نقل، صدم سيارة ملاكي بشارع فيصل وذلك عقب فقدانه السيطرة على مركبته وانحرافه إلى المسار المقابل، مما أدى إلى اصطدامه بها وإلحاق أضرار جسيمة بها.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، مواجهات ضرب نار بالدوري الإنجليزي والكونفيدرالية

تقام اليوم الأربعاء 2-4-2025 العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي ولقاء ستيلينبوش والزمالك بـالكونفدرالية الإفريقية.

بدون توقف أو الذهاب إلى الحمام، سيناتور ديمقراطي يلقي خطابا ضد ترامب لأكثر من 24 ساعة

حطَّم السيناتور الديمقراطي كوري بوكر الرقم القياسي لأطول خطاب في مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء بعد أن تحدث بدون انقطاع لأكثر من 24 ساعة و18 دقيقة ضد سياسات الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

فاتورة المأكولات فتحت باب الجحيم، تطور جديد في إصابة 11 شخصا بمشاجرة مطعم شهير بالوراق

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في نشوب مشاجرة عنيفة داخل مطعم بيت الخيمة بكورنيش النيل وإصابة ١١ شخصًا.

ترامب يحسم اليوم قراره النهائي بشأن "تيك توك"

يحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء قراره النهائي بشأن شبكة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي.

إصابة أحمد عز والمخرج، الفيديو الذي تسبب في إلغاء تصوير فيلم The Seven Dogs

أصيب الفنان أحمد عز بجروح بسيطة أثناء تصوير فيلمه الجديد the seven Dogs، بسبب انفجار حدث عن طريق الخطأ من المسؤولين عن الانفجارات في العمل، وأصيب مخرج العمل واثنان من فريق التصوير.

بنسبة 94% ودون آثار جانبية، دواء جديد واعد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب المفاجئة

كشفت دراسة حديثة عن دواء جديد واعد قد يساعد في حماية الملايين من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية من خلال خفض عامل خطر غير معروف سابقًا في الدم.

اليوم، غلق باب التقديم على 643 فرصة عمل في شركة مقاولات وإنشاءات بدولة خليجية

تغلق وزارة العمل اليوم الأربعاء، باب التقديم على فرص عمل في عدد من الوظائف في إحدى الشركات المتخصصة في المقاولات والإنشاءات بدولة خليجية.

برسالة مغرية، محمد صلاح يصدم "مؤثرة" حاولت التقرب منه

محمد صلاح، تصدرت مؤثرة تظهر باسم kydratwitch حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وجهت رسالة غير متوقعة للنجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب "الفراعنة".

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