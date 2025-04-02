بعد أيام من كارثة "سيجنال"، فضيحة جديدة تهز البيت الأبيض

بعد أسبوع من فضيحة منصة "سيجنال"، فضيحة جديدة داخل أروقة البيت الأبيض بطلها مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز.

والفضيحة الجديد إقدام مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز على استخدام حسابه الخاص على بريد "جيميل" الإلكتروني في مراسلات رسمية، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".

وتأتي هذه الفضيحة بعد أسبوع من خرق أمني فاضح هز البيت الأبيض، وكان بطله أيضًا والتز الذي ضم من طريق الخطأ صحفيًّا إلى مجموعة مراسلة سرية للغاية أنشأها على منصة "سيجنال"، لتنسيق شن غارات على اليمن.

والثلاثاء لفتت "واشنطن بوست" إلى أن خدمة بريد "جيميل" الإلكتروني التابعة لـ"جوجل" أقل أمانا من خدمة الرسائل المشفرة التي يقدمها "سيجنال".

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن والتز شارك على حساب بريده الإلكتروني الخاص معلومات رسمية لكنها غير حساسة، مثل برنامجه اليومي ووثائق أخرى تتعلق بعمله.

في المقابل، استخدم أحد زملائه بريد "جيميل" من أجل "إجراء محادثات تقنية للغاية مع زملاء في إدارات أخرى، تتعلق بمواقع عسكرية حساسة وأنظمة أسلحة قوية مرتبطة بنزاع مستمر"، وفق "واشنطن بوست".

وأوضحت الصحيفة أنها اعتمدت في معلوماتها على مقابلات مع 3 مسؤولين، واطلعت على رسائل إلكترونية مرسلة من مكتب والتز.

لكن مستشار الأمن القومي سارع إلى نفي حدوث أي تسرب لأي معلومات سرية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز في بيان، إن والتز "لم يرسل أبدا وثائق سرية إلى حساب بريده الإلكتروني الشخصي أو إلى أي منصة غير آمنة".

وقبل الكشف عن هذه القضية الجديدة، قالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردًّا على سؤال بشأن فضيحة "سيجنال جيت"، إن "القضية طويت والرئيس لا يزال يثق بمستشاره لشؤون الأمن القومي".

وخلال الحملة الرئاسية لعام 2016، اتهم ترامب منافسته هيلاري كلينتون بأنها استخدمت، عندما كانت وزيرة للخارجية بين عامي 2009 و2013، حسابها البريدي الإلكتروني الشخصي بدلا من خادم حكومي آمن، لإجراء مراسلات رسمية.

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