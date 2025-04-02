الأربعاء 02 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع بحرية أخرى بصواريخ مجنحة

حاملة الطائرات الأمريكية
حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الأربعاء، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بصواريخ مجنحة، مؤكدة استمرار الاشتباكات مع القوات الأمريكية لليوم الثاني على التوالي.

وقال المتحدث باسم قوات "الحوثيين" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: "استهدفنا بالصواريخ والطائرات المسيرة القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية (ترومان)".

وأضاف: "هذا الاشتباك هو الثالث خلال الـ 24 ساعة الماضية واستمر حتى ساعة إعلان هذا البيان".


وأكد أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية ستستمر بوتيرة متصاعدة ضد العدو الأمريكي باستهداف قطعة الحربية في منطقة العمليات المعلن عنها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن وباب المندب".

وذكر العميد سريع أن "العمليات ضد العدو الإسرائيلي تهدف لإيقاف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".


وشدد المتحدث باسم قوات "أنصار الله" على "أن العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حاملة الطائرات الأمريكية ترومان جماعة الحوثى صواريخ مجنحة القوات الأمريكية البحرين الأحمر والعربي الشعب الفلسطيني قطاع غزة المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع تلفزيون المسيرة باب المندب خليج عدن

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في منافسات دوري أبطال أوروبا لحظة بلحظة (0/0)

رفض طعن الفنان شادي خلف على حكم حبسه في قضية هتك عرض الفتيات

كان بيخمس، صبي يدهس عددا من المواطنين أمام أحد المحلات في الشرقية (صور)

تركي آل الشيخ يعلن إلغاء تصوير فيلم The Seven Dogs بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز

مشادة قوية بين الشناوي ومحمد شوقي مع حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني (فيديو)

عمر بطيشة يكشف كواليس المكالمة الخطيرة مع مبارك

كنا متعصبين، أول تعليق من كولر على الفوز الباهت أمام الهلال السوداني

ريال مدريد وريال سوسيداد يلجآن إلى الوقت الإضافي في كأس ملك إسبانيا

منوعات

المزيد

السوشي بـ10 جنيهات، مطعم الشارع يخطف الأضواء في وسط البلد ثاني أيام العيد

إقبال كبير على دور السينما في وسط البلد ثاني أيام العيد (فيديو وصور)

زحام بشوارع وسط البلد مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك (فيديو وصور)

شاهد، إقبال على المطاعم ومحلات الحلوى بشوارع وسط البلد في ثاني أيام عيد الفطر

المزيد

خدمات

المزيد

كيلو الأرز يسجل 23 جنيها في الأسواق ثاني أيام العيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر

السكر يسجل 32 جنيها للكيلو في ثاني أيام العيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 2 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بطول العمر

هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد العيد؟ رد حاسم من الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية