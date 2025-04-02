الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع بحرية أخرى بصواريخ مجنحة

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الأربعاء، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" بصواريخ مجنحة، مؤكدة استمرار الاشتباكات مع القوات الأمريكية لليوم الثاني على التوالي.

وقال المتحدث باسم قوات "الحوثيين" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة: "استهدفنا بالصواريخ والطائرات المسيرة القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية (ترومان)".

وأضاف: "هذا الاشتباك هو الثالث خلال الـ 24 ساعة الماضية واستمر حتى ساعة إعلان هذا البيان".



وأكد أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية ستستمر بوتيرة متصاعدة ضد العدو الأمريكي باستهداف قطعة الحربية في منطقة العمليات المعلن عنها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن وباب المندب".

وذكر العميد سريع أن "العمليات ضد العدو الإسرائيلي تهدف لإيقاف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".



وشدد المتحدث باسم قوات "أنصار الله" على "أن العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

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