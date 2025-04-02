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بعد تصدره منصة "إكس"، نجل شقيق الفريق أحمد شفيق يرد على شائعة وفاته

الفريق أحمد شفيق،
الفريق أحمد شفيق، فيتو

وفاة أحمد شفيق، تصدر الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، موقع التدوينات القصير بمنصة “إكس” تويتر سابقًا، بعد شائعة خبر وفاته.

 

حقيقة وفاة الفريق أحمد شفيق

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، الأمر الذي نفاه الكاتب والروائي هشام شفيق. وأكد أنه لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة.

وقال هشام شفيق على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "لا صحة للإشاعات المتداولة بخصوص الفريق أحمد شفيق.. .الحمد الله الفريق أحمد شفيق زي الفل وربنا يدي له الصحة".

 

وولد أحمد شفيق في القاهرة عام 1941، وتخرج في الكلية الجوية عام 1961، وشارك في حرب أكتوبر 1973، وتولى قيادة القوات الجوية، ثم شغل منصب وزير الطيران المدني.

كما تم تكليفه بتشكيل الحكومة في عام 2011، وترشح لانتخابات الرئاسة عام 2012، وحصل على المركز الثاني، ولاحقًا سافر إلى الإمارات ثم عاد في 2017 مبتعدًا عن المشهد السياسي والحزبي.

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