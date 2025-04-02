الأربعاء 02 أبريل 2025
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حوادث

إصابة مدير مطعم شهير و11 آخرين في مشاجرة على فاتورة المأكولات بالوراق

مشاجرة بالأسلحة البيضاء
مشاجرة بالأسلحة البيضاء في مطعم بالوراق، فيتو

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عمال وزبائن مطعم بيت الخيمة الشهير بدائرة قسم شرطة الوراق.

وتبين من التحريات أن خلافات وقعت بين الطرفين بسبب فاتورة مأكولات، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وتم إصابة 11 شخصًا بينهم مدير المطعم.

وانتقلت قوات الشرطة لموقع المشاجرة وتم ضبط 12 شخصًا تم نقل 11 مصابًا من بينهم مدير المطعم  إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ويواصل رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات  نشوب مشاجرة بين طرف أول، مدير المطعم و5 عمال، وطرف ثان، 6 أشخاص، بسبب مشادة كلامية بين عامل من الطرف الأول وشاب من الطرف الثاني لخلاف على فاتورة الطعام تطورت لمشاجرة بين الطرفين.


تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال يفيد بورود بلاغ للمقدم محمد طارق، رئيس مباحث الوراق، مفاده نشوب مشاجرة عنيفة داخل مطعم بيت الخيمة بكورنيش النيل ووجود مصابين.

على الفور تم الانتقال لموقع الحادث وتمت السيطرة وضبط المتهمين ونقل المصابين إلى المستشفى.

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اجهزة البحث الجنائي أمن الجيزة مشاجرة قسم شرطة الوراق

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