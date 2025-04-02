الأربعاء 02 أبريل 2025
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حالة الطقس ثالث أيام العيد، نشاط للرياح على أغلب الأنحاء

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الغربية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

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وأشارت إلى نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أيضا أن يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 19

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى:19
 

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