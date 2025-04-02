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رياضة

اليوم، الزمالك ضيفا ثقيلا على ستيلينبوش الجنوب إفريقي بذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

الزمالك وستيلينبوش، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي، على ملعب كيب تاون اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويبحث الزمالك عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، كي يسهل المهمة في مباراة الإياب بحثًا عن الصعود لنصف نهائي كأس الكونفدرالية. 

 

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية 

 تقام مباراة الزمالك وستيلينبوش في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية 

 تنقل مباراة  الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

 

مباريات نارية تنتظر الزمالك في أبريل 

 ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، مباريات مهمة، في شهر أبريل المقبل في جميع البطولات.

وفي السطور التالية نعرض مباريات الزمالك في شهر أبريل ببطولة الدوري الممتاز والكونفدرالية وكأس عاصمة مصر.

الزمالك ضد نادي ستيلينبوش  الجنوب أفريقي / الأربعاء 2 أبريل / 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة / ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

مودرن سبورت ضد الزمالك / الأحد 6 أبريل / 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة / كأس عاصمة مصر

الزمالك ضد سـتيلينبوش  الجنوب أفريقي / الأربعاء 9 أبريل / 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة / إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

حرس الحدود ضد الزمالك / 13 أبريل / 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة/ الدوري المصري.

الزمالك ضد سموحة / 23 أبريل / 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة / كأس عاصمة مصر.

ومن الوارد أن يخوض الزمالك مباراتين في شهر أبريل حال تأهله لنصف النهائي على حساب ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

وستكون المباراتين في الكونفدرالية ضد المصري أو سيمبا في حالة التأهل، حيث سيكون ذهاب نصف النهائي يوم الأحد 20 أبريل، بينما إياب نصف النهائي سيكون يوم الأحد 27 أبريل.

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