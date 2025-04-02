حرامي منحوس، حادث مفاجئ يكشف عن سرقة سيارة نقل عليها توكتوك بالجيزة (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق سيارة نصف نقل، صدم سيارة ملاكي بشارع فيصل وذلك عقب فقدانه السيطرة على مركبته وانحرافه إلى المسار المقابل، مما أدى إلى اصطدامه بها وإلحاق أضرار جسيمة بها.

وكشفت تحريات رجال البحث الجنائي أن السائق المتهم كان يقود سيارة مسروقة ومعه مركبة توكتوك مسروقة أيضًا.

وتواصل الخدمات المرورية رفع آثار الحادث وإعادة الحركة إلى طبيعتها بشارع فيصل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وجارٍ عرضه على النيابة للتحقيق.

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