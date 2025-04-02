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اليوم، غلق باب التقديم على 643 فرصة عمل في شركة مقاولات وإنشاءات بدولة خليجية

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

تغلق وزارة العمل اليوم الأربعاء، باب التقديم على فرص عمل في عدد من الوظائف في إحدى الشركات المتخصصة في المقاولات والإنشاءات بدولة خليجية.

 

وأعلن وزير العمل محمد جبران السبت الماضي، فتح باب التقديم على 643 فرصة عمل وفرتها الوزارة في إحدى الشركات المتخصصة في المقاولات والإنشاءات، بدولة خليجية، برواتب تعادل من 32 إلى 82 ألف جنيه مصري.

 

 وقال الوزير إن هذه الفرص الجديدة وفرتها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

 

فرص العمل المطلوبة 

وأوضح أن المهن المطلوبة عبارة عن: 25 مهندسًا مدنيًّا براتب شهري 82 ألف جنيه مصري، و50 مراقب قوالب خرسانية براتب 49200 جنيه مصري، و200 عامل تسقيف بالأسفلت براتب 32800 جنيه مصري، و200 عامل مخازن براتب 32800 جنيه مصري، و75 سائق شاحنة، براتب 32800 جنيه مصري، و75 سائق عمومي آليات، براتب 32800 جنيه مصري، و5 كتاب إدخال بيانات، براتب 32800 جنيه مصري، و10 أمناء مخزن "مستودع"، براتب 41 ألف جنيه مصري، و3 باحثين قانونيين، براتب 82 ألف جنيه مصري.

 

الشروط والمزايا المقدمة

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن الشروط والمزايا المقدمة هي أن السن من 22 إلى 55 سنة، والمؤهل والخبرات العلمية وفقا للمهنة، ولغات، وفترة اختبار وفق قانون العمل، وأن العقد حكومي ومدته سنتان، وضمان صحي، وتوفير سكن ومواصلات، والإجازات طبقًا لقانون العمل، وقالت إن التقديم من اليوم السبت الموافق 29 مارس 2025، ولمدة 5 أيام على الرابط التالي من هنا.

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