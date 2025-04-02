كان بيخمس، صبي يدهس عددا من المواطنين أمام أحد المحلات في الشرقية (صور)

شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية واقعة مرعبة بعد أن دهس صبي يقود سيارة عددًا من المواطنين أمام أحد المحلات بالحي السابع بالمدينة مما أسفر عن إصابة شابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ والإسعاف وتم ضبط المتهم وصديقه، وتم نقل المصابين لمستشفى العاشر الجامعي لتلقي العلاج.

نزيف الأسفلت مستمر.. إصابة شابين بجروح بالغة في حادث مروري بالشرقية

تلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية إخطارًا بوقوع حادث مروري أمام أحد المحلات الشهيرة بالحي السابع بمدينة العاشر من رمضان.

وانتقلت قوة أمنية وشرطة المرور لمكان الحادث وتبين دهس سيارة يقودها صبي (كان يسير برعونة وأداء حركات استعراضية بالحي) عددًا من المواطنين أمام المحل ونتج عن ذلك إصابة شابين باشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج فيما جرى التحفظ على المتهم وآخر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

صبي يدهس مواطنين بسيارة أمام أحد المحلات في الشرقية، فيتو

حوادث طرق.. أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

صبي يدهس مواطنين بسيارة أمام أحد المحلات فى الشرقية، فيتو1

صبي يدهس مواطنين بسيارة أمام أحد المحلات فى الشرقية، فيتو3

كيفية تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنُّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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