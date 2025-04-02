برسالة مغرية، محمد صلاح يصدم "مؤثرة" حاولت التقرب منه (فيديو)

محمد صلاح، تصدرت مؤثرة تظهر باسم kydratwitch حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وجهت رسالة غير متوقعة للنجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب "الفراعنة".

وأعلنت المؤثرة kydratwitch، عن خطوتها بإبداء إعجابها بمحمد صلاح، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يقوم بمتابعتها على حسابها على "إنستجرام" بعد قراءة رسالتها.

وجاءت رسالة المؤثرة إلى صلاح بأنها تقدر مواهبه الكروية وستكون المشجع رقم 1 لموهبته.

رد عنيف من محمد صلاح لمؤثرة على مواقع التواصل

وفوجئت المؤثرة بأن الحساب الرسمي لـ"مو" صلاح، قد قام بحظرها عبر إنستجرام، لتوجه مقطع الفيديو معنونا بـ"محمد صلاح، من فضلك قم بإلغاء حظري".

وتصاعدت التفسيرات حول رد فعل محمد صلاح، حيث رجح البعض أنها جاءت لعدم اهتمامه بمثل هذه الرسائل من الشخصيات المؤثرة، بينما اعتبر آخرون الأمر مجرد حرص من النجم المصري على الحفاظ على خصوصيته بعيدا عن التحديات الافتراضية.

مباراة ليفربول وإيفرتون

ويواجه ليفربول نظيره إيفرتون، اليوم الأربعاء، على ملعب "آنفيلد"، ضمن حساب الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، علما بأن الريدز يتزعم الصدارة بـ70 نقطة، مبتعدا بفارق 12 نقطة عن أرسنال "الوصيف"، مع تبقي تسع جولات على نهاية الموسم.

وقدم محمد صلاح أرقاما رائعة على المستوى التهديفي، حيث أحرز 32 هدفا وصنع 22 تمريرة حاسمة في 43 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم.

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