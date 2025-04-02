إصابة أحمد عز والمخرج، الفيديو الذي تسبب في إلغاء تصوير فيلم The Seven Dogs

أصيب الفنان أحمد عز بجروح بسيطة أثناء تصوير فيلمه الجديد the seven Dogs، بسبب انفجار حدث عن طريق الخطأ من المسؤولين عن الانفجارات في العمل، وأصيب مخرج العمل واثنان من فريق التصوير.

إلغاء فيلم كريم عبد العزيز وأحمد عز

فيلم the seven Dogs أول فيلم يتم تصويره في إستديوهات الحصن بالمملكة العربية السعودية، وسبق أن كشف المستشار تركي آل الشيخ عن ميزانية هذا العمل، مؤكدًا أن ميزانيته تجاوزت 40 مليون دولار.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلغاء استكمال العمل على فيلم "The Seven Dogs"، الذي كان من المقرر أن يقوم ببطولته النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز .

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو للحظة التفجير الذي أصيب فيه المخرج واثنان من فريق التصوير".

ما نجيش لكم بحاجة وحشة 😎😂🙏🏻❤️ وكل سنة وأنتم طيبين

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ إلغاء استكمال العمل على فيلم "The Seven Dogs"، الذي كان من المقرر أن يقوم ببطولته النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز.



وأكد آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على فيس بوك قائلًا: "نظرًا للظروف الخارجة عن إرادتنا بعد إصابة المخرج واثنين من فريق التصوير، سيتم إلغاء العمل على الفيلم"، مضيفًا أنه سيتم تعويض المنتج والممثلين وفريق العمل.

ونشر تركي آل الشيخ، صورًا توضح تفاصيل الحادث الذي وقع داخل موقع تصوير فيلم the seven dogs وظهر فيها أحمد عز على الأرض بعد انفجار كبير.

وقال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" نظرًا لظروف خارجة عن إرادتنا بعد إصابة المخرج واثنين من فريق التصوير سيتم إلغاء العمل مع تعويض المنتج والممثلين وفريق التصوير".

وأضاف: “صور من حادث إصابة المخرج وفريق التصوير والحمد لله على سلامة النجم أحمد عز... سيتم إلغاء الفيلم وتعويض المنتج والممثلين والعاملين بزيادة ٢٥٪؜ نظرًا للمجهود الكبير في الشهور الماضية.. وستتم محاسبة المتسببين في الإهمال والتقصير في شروط السلامة”.

فيلم The Seven Dogs تدور أحداثه في مزيج من الإثارة والتشويق والأكشن، كتب له القصة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالمشاركة مع فريق Big Time، سيناريو وحوار محمد الدبّاح، ومن إخراج العالميين بلال وعادل المعروفين بأعمالهما المتميزة، وأحدثها الفيلم الهوليوودي الشهير Bad Boys 3.

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