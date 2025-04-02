إسرائيل تعلن توسيع عملياتها للسيطرة على مساحات شاسعة من غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صباح الأربعاء، أن إسرائيل توسع عملياتها في غزة من أجل "السيطرة على مساحات شاسعة" في القطاع.

وقال كاتس في بيان، إن القوات ستتحرك لـ"تطهير المناطق من المسلحين والبنية التحتية" وفق تعبيره.

وأضاف الوزير: "ستستولي القوات على مساحات شاسعة تُضاف إلى المناطق الأمنية لإسرائيل".

كما أعلن كاتس "إجلاءً واسعَ النطاق" لسكان غزة من مناطق القتال.

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