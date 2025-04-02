مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، مواجهات ضرب نار بالدوري الإنجليزي والكونفيدرالية
تقام اليوم الأربعاء 2-4-2025 العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي ولقاء ستيلينبوش والزمالك بـالكونفدرالية الإفريقية.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
ساوثهامتون ضد كريستال بالاس – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 8
بورنموث ضد إبسويتش تاون – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1
برايتون ضد أستون فيلا – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 5
ليفربول ضد إيفرتون – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة
ستيلينبوش ضد الزمالك – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6
أسيك ميموزا ضد نهضة بركان – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 8
القسنطيني ضد اتحاد الجزائر – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 6
المصري البورسعيدي ضد سيمبا – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة
أتلتيكو مدريد ضد برشلونة – الساعة 9:30 مساء على قناة SSC1 HD
مواعيد مباريات كأس ألمانيا والقنوات الناقلة
شتوتجارت ضد لايبزيج – الساعة 8:45 مساء على قناة Dubai Sports 1 HD
مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة
ميلان ضد انتر ميلان – الساعة 9 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة
كان ضد إستاد ريمس – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة
القادسية ضد الرائد – الساعة 8 مساءً على قناة SSC2 HD
مواعيد مباريات كأس الكويت والقنوات الناقلة
الجهراء ضد الجزيرة – الساعة 5:30 مساءً على قناة الكويت الرياضية
مواعيد مباريات كأس الإمارات والقنوات الناقلة
الشارقة ضد الجزيرة – الساعة 3:45 عصرًا على قناة أبو ظبي الرياضية
الوصل ضد شباب الأهلي – الساعة 6:30 مساءً على قناة أبو ظبي الرياضية
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