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رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، مواجهات ضرب نار بالدوري الإنجليزي والكونفيدرالية

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

تقام اليوم الأربعاء 2-4-2025 العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي ولقاء ستيلينبوش والزمالك بـالكونفدرالية الإفريقية.

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي  – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 2  

نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد  – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 3  

ساوثهامتون ضد كريستال بالاس  – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 8

بورنموث ضد إبسويتش تاون  – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1  

برايتون ضد أستون فيلا  – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 5  

ليفربول ضد إيفرتون  – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

 

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

ستيلينبوش ضد الزمالك – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6

أسيك ميموزا ضد نهضة بركان – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 8

القسنطيني ضد اتحاد الجزائر – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 6

المصري البورسعيدي ضد  سيمبا – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

 

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

أتلتيكو مدريد ضد برشلونة  – الساعة 9:30 مساء على قناة SSC1 HD

 

مواعيد مباريات كأس ألمانيا والقنوات الناقلة 

شتوتجارت ضد لايبزيج  – الساعة 8:45 مساء على قناة Dubai Sports 1 HD

 

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

ميلان ضد انتر ميلان  – الساعة 9 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1

 

مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة

كان ضد إستاد ريمس  – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4
 

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة

القادسية ضد الرائد  – الساعة 8 مساءً على قناة SSC2 HD

 

مواعيد مباريات كأس الكويت والقنوات الناقلة

الجهراء ضد الجزيرة – الساعة 5:30 مساءً على قناة الكويت الرياضية
 

مواعيد مباريات كأس الإمارات والقنوات الناقلة

الشارقة ضد الجزيرة – الساعة 3:45 عصرًا على قناة أبو ظبي الرياضية

الوصل ضد شباب الأهلي – الساعة 6:30 مساءً على قناة أبو ظبي الرياضية

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ستيلينبوش ضد الزمالك المصري البورسعيدي ضد سيمبا الكونفيدرالية الدوري الانجليزي

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