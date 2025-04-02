مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، مواجهات ضرب نار بالدوري الإنجليزي والكونفيدرالية

تقام اليوم الأربعاء 2-4-2025 العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي ولقاء ستيلينبوش والزمالك بـالكونفدرالية الإفريقية.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

ساوثهامتون ضد كريستال بالاس – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 8

بورنموث ضد إبسويتش تاون – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1

برايتون ضد أستون فيلا – الساعة 8:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

ليفربول ضد إيفرتون – الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

ستيلينبوش ضد الزمالك – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6

أسيك ميموزا ضد نهضة بركان – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 8

القسنطيني ضد اتحاد الجزائر – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 6

المصري البورسعيدي ضد سيمبا – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

أتلتيكو مدريد ضد برشلونة – الساعة 9:30 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات كأس ألمانيا والقنوات الناقلة

شتوتجارت ضد لايبزيج – الساعة 8:45 مساء على قناة Dubai Sports 1 HD

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

ميلان ضد انتر ميلان – الساعة 9 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة

كان ضد إستاد ريمس – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة

القادسية ضد الرائد – الساعة 8 مساءً على قناة SSC2 HD

مواعيد مباريات كأس الكويت والقنوات الناقلة

الجهراء ضد الجزيرة – الساعة 5:30 مساءً على قناة الكويت الرياضية



مواعيد مباريات كأس الإمارات والقنوات الناقلة

الشارقة ضد الجزيرة – الساعة 3:45 عصرًا على قناة أبو ظبي الرياضية

الوصل ضد شباب الأهلي – الساعة 6:30 مساءً على قناة أبو ظبي الرياضية

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