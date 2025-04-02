فاتورة المأكولات فتحت باب الجحيم، تطور جديد في إصابة 11 شخصا بمشاجرة مطعم شهير بالوراق

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في نشوب مشاجرة عنيفة داخل مطعم بيت الخيمة بكورنيش النيل وإصابة ١١ شخصًا.

وانتقلت النيابة لموقع الحادث وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

أقوال شهود العيان في الحادث

وكشف شهود العيان أن مشاجرة نشبت بين طرف أول، مدير المطعم و5 عمال، وطرف ثان، 6 أشخاص، بسبب مشادة كلامية بين عامل من الطرف الأول وشاب من الطرف الثاني لخلاف على فاتورة الطعام تطورت لمشاجرة بين الطرفين.



وأسفرت المشاجرة عن إصابة مدير المطعم و11 شخصًا من العمال والزبائن، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عمال وزبائن مطعم بيت الخيمة الشهير بدائرة قسم شرطة الوراق.

وتبين من التحريات أن خلافات وقعت بين الطرفين بسبب فاتورة مأكولات، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وتم إصابة 11 شخصًا بينهم مدير المطعم.

وانتقلت قوات الشرطة لموقع المشاجرة، وتم ضبط 12 شخصًا تم نقل 11 مصابًا من بينهم مدير المطعم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ويواصل رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات نشوب مشاجرة بين طرف أول، مدير المطعم و5 عمال، وطرف ثانٍ، 6 أشخاص، بسبب مشادة كلامية بين عامل من الطرف الأول وشاب من الطرف الثاني لخلاف على فاتورة الطعام تطورت لمشاجرة بين الطرفين.



تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال يفيد بورود بلاغ للمقدم محمد طارق، رئيس مباحث الوراق، مفاده نشوب مشاجرة عنيفة داخل مطعم بيت الخيمة بكورنيش النيل ووجود مصابين.

على الفور تم الانتقال لموقع الحادث وتمت السيطرة وضبط المتهمين ونقل المصابين إلى المستشفى.

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