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رياضة

لازم يراجع نفسه، قناة الأهلي تشن هجوما ناريا على كولر (فيديو)

كولر، فيتو
كولر، فيتو

بعد الأداء المتواضع في أكثر من لقاء، شنت قناة النادي الأهلي هجومًا لاذعًا على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، رغم الفوز على الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الثلاثاء.

وقاد الهجوم على كولر عادل عبد الرحمن نجم الأهلي الأسبق، وأسامة حسني الإعلامي بقناة الأهلي، منتقدين بشدة طريقة لعب كولر أمام الهلال السوداني.

وقال عادل عبد الرحمن،  في تصريحاته بقناة النادي الرسمية: "كنت متأكدًا أن أداء الأهلي سيكون بهذا الشكل، ونحن نتحدث في النواحي التدريبية والفنية، كان يجب على كولر إجراء تبديلات مُبكرة، عندما يكون هناك بعد في فترات اللعب يجب تقسيم اللعب على اللاعبين لديك 5 تبديلات، المدربون يجرون التغييرات بين الشوطين، معظم المدربين يفعلون ذلك، لا يوجد مدرب يؤخر التبديل إلى الدقيقة الـ75 والـ80 هي ليست موضة نريد أن نتحدث بعقلانية، كان يجب إجراء تغييرات لتنشيط النواحي الهجومية".

وأضاف: "لا يوجد صانع ألعاب في وسط الملعب، أين محمد مجدي (أفشة)؟ هو أخطر وأمهر لاعب في فريق الأهلي حاليًّا، هو أكثر لاعب لديه فكر، وأفضل لاعب في مصر في الوقت الحالي يعرف كيف يحرك اللاعبين داخل الملعب فلماذا يتم تجميده بهذه الطريقة؟ هو لاعب كبير لماذا نخسره في هذه المباريات المهمة؟ أنا حزين جدا مما يفعله كولر".

وتابع: "الملعب في موريتانيا سيكون صعبًا جدًّا، الحكم كان صعبًا جدًّا وفي كل كرة قام بتكتيف اللاعبين ودفع محمد هاني، لكي تكون قويا يجب أن تضع تشكيلة جيدة، كولر يجب أن يراجع نفسه قليلا فهو يعطي إجازات طويلة للاعبين ولا يوجد شيء في الكرة بهذا الشكل".

وينتظر الأهلي الفائز من ربع النهائي الذي يجمع بين صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي لمواجهته في الدور نصف النهائي وذلك حال تخطيه نادي الهلال السوداني يوم الـ8 من أبريل الجاري.

 

مباراة الأهلي والهلال السوداني 

اكتفى النادي الأهلي بالفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد، في مباراة الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمد هاني هدفا مبكرا ليقود الأهلي للفوز 1-صفر على ضيفه الهلال السوداني في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

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