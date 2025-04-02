في خطأ حدث، أنوسة كوتة تكشف الحالة الصحية لمساعدها بعد التهام نمر ذراعه أثناء العرض بطنطا (فيديو)

كشفت مدربة الأسود الشهيرة أنوسة كوتة تفاصيل هجوم نمر شرس على مساعد المدرب والتهام ذراعه أثناء أحد العروض بسيرك طنطا، كما كشفت عن الحالة الصحية لمساعدها بعد نقله لمستشفى طنطا الجامعي.

وقالت "كوتة" لـ"فيتو": إن الحادث وقع بشكل مفاجئ عندما كان مساعد المدرب يقوم بتنفيذ إحدى الحركات التدريبية داخل القفص، قبل أن ينقض عليه النمر بشكل غير متوقع ويمسك بذراعه.

وأضافت: “الحمد لله محمد كويس بخير وأنا معاه في المستشفى وهو مساعد معاي وهو بيعرف يتعامل مع النمور والحيوانات المفترسة بس إيده دخلت لجوه وده خطأ نتحساب عليه بعدين مع الإدارة، وأنا بطمن كل الناس.. وهتشوف محمد تاني في العروض ومع النمور، كما أن النمر صاحب الواقعة لازم يتجنب العروض ومش هيظهر تاني خالص لحين تدريبه وأنا هاخده معاي”.

وأضافت أن فرق الإنقاذ والعاملين بالسيرك تدخلوا بسرعة لإنقاذ المساعد وإبعاده عن النمر، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت "كوتة" أن التعامل مع الحيوانات المفترسة يتطلب خبرة كبيرة وحذرًا شديدًا، مشددة على ضرورة اتباع إجراءات السلامة الصارمة داخل العروض لضمان سلامة المدربين والجمهور.

من جانبها، فتحت الجهات المختصة تحقيقًا موسعًا في الحادث، كما تم اتخاذ إجراءات احترازية داخل السيرك لمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا وحجز النمر بمكان منفرد لحين إعادة تأهيله مرة أخرى.

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