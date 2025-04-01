أخبار مصر: تحذير عاجل من الأرصاد، مؤلف برنامج قطايف يدافع عن سامح حسين، أسعار جبنة دومتي بعد الزيادة

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية عبر محركات البحث المختلفة، بشأن صدور قرار من وزارة التربية والتعليم بشأن تأجيل امتحان شهر أبريل لطلاب صفوف النقل.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الشرقية تكون مثير للرمال والأتربة، على جنوب سيناء وشمال الصعيد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق على جنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر.

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكم الصادر ضد زعيمة كتلة حزب التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبان بأنه مشابه للملاحقات القضائية التي تعرض لها هو نفسه في الولايات المتحدة.

انتهت مباراة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره جنوب إفريقيا، بفوز الأخير بنتيجة 4-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة المغرب في الفترة من 30 مارس إلي 19 أبريل المقبلين.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة ضحايا الغارة التي شنها جيش الاحتلال على الضاحية الجنوبية بالعاصمة لبنان.

أتاحت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أكثر من وسيلة للاستعلام عن نتيجة التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5 وانتهت الوزارة من إرسال كافة الرسائل النصية التي توضح موقف المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (5)" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل

رد عبد الرحمن هيبة، كاتب ومؤلف برنامج "قطايف"، الذي تم عرضه خلال شهر رمضان على منتقدي الفنان سامح حسين بسبب تصريحاته في احتفالية عيد الفطر، بحضور أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية.

أفادت وسائل إعلام يمنية تابعة لـ جماعة الحوثيين، منذ قليل، بأن هناك غارات أمريكية جديدة استهدفت مواقع شرق مدينة صعدة.

مشروع قانون الإيجار الجديد، واحد من أهم التشريعات التي يتابعها الشارع المصري في وما وصلت إليه المناقشات تحت قبة البرلمان في ترقب وقلق شديدين، فهو يتماشى بشكل مباشر مع الحق في السكن، وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجر دون الافتئات على أحد منهما.

يستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره فريق الهلال السوداني مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في المباراة المقرر أن تجمع بينهم في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يبدأ اليوم الثلاثاء 1 إبريل 2025؛ تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الجبنة دومتي، وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك.

اندلع حريق ضخم في إحدى ضواحي العاصمة الماليزية كوالالمبور أعقب انفجار أنبوب للغاز، وأدى إلى إصابة 25 شخصًا على الأقل وإخلاء المنازل القريبة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بناء في الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم الثلاثاء مؤكدًا أنها "إنذار خطِر حول النيات المبيتة ضد لبنان".

يمثل العيد عند الأطفال حالة خاصة من الفرح والانطلاق، فهو ليس مجرد مناسبة دينية، بل موسم للبهجة والاحتفال يترك بصمته على ذكريات الطفولة، وفي مصر تتضافر جهود الدولة والمجتمع للحفاظ على هذا الفرح وحمايته، لضمان أن تمر الأعياد بأجواء مليئة بالسعادة والأمان.

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الإثنين، عن رغبته في خوض سباق انتخابي مع الرئيس الأسبق باراك أوباما.

أعلنت وزارة الصحة توفر مصل العقر ومصل "البوتيوليزم" الخاص بحالات التسمم خلال أيام عيد الفطر المبارك تحسبًا لوجود حالات تسمم من تناول الفسيخ والرنجة في أيام العيد.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد يزور منطقة الشرق الأوسط خلال الشهر المقبل، أو ربما بعد ذلك بقليل، مؤكدًا أنه قد يزور المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.

مر سوق الأجهزة الكهربائية بحالة من عدم الاستقرار خلال 2023 التي أثرت سلبًا في حالة المعدلات السعرية للأجهزة في ما بعد.

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو ظهرت من خلاله الفنانة نوال الزغبي، وهي تتعثر على المسرح وتقع.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد يزور منطقة الشرق الأوسط خلال الشهر المقبل، أو ربما بعد ذلك بقليل، مؤكدًا أنه قد يزور المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.

أدانت محكمة فرنسية، مساء أمس الإثنين، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بالاختلاس ومنعتها من شغل أي منصب عام لمدة خمس سنوات في ضربة قاصمة لآمالها الرئاسية.

كشف الفنان آسر ياسين، كواليس مشهد رقصه مع الفنانة مي عز الدين خلال مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي عرض في دراما رمضان 2025.

هاجمت عصابات مدججة بالأسلحة الثقيلة مدينة ميريباليه وسط هايتي، مساء أمس الإثنين، وسيطرت على سجن محلي، إذ فر مئات الأشخاص من المنطقة تحت وابل كثيف من النيران، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفضت سعر الجبن الأبيض بأنواعها والرومي، مقابل ارتفاع أسعار الجبنة الجودا والشيدر والفلمنك، في المحال التجارية.

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