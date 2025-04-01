الثلاثاء 01 أبريل 2025
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تحذير عاجل من الأرصاد، رياح مثيرة للأتربة ثاني أيام العيد على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الشرقية تكون مثير للرمال والأتربة، على جنوب سيناء وشمال الصعيد  تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق على جنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر.

 

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، معتدلا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى السواحل الشرقية.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى:20

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