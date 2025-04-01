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122 مليون زائر للحرمين في رمضان

المسجد الحرام، فيتو
المسجد الحرام، فيتو

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان للعام 1446 هـ، بلغ أكثر من 122 مليونًا.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فإن عدد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان للعام 1446 هـ، بلغ 122,286,712، تمثل 16,558,241 معتمرًا، و75,573,928 مصليًا في المسجد الحرام، فيما بلغ عدد المصلين في المسجد النبوي 30,154,543 مصليًا.

وتستخدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقنية متطورة، تعتمد على حساسات قارئة، لرصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام.

تلك التقنية تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود وتحسين إدارتها بفاعلية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

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