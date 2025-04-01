موعد مباراة مصر القادمة في أمم إفريقيا للناشئين بعد الخسارة من جنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

أمم إفريقيا للناشئين، انتهت مباراة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره جنوب إفريقيا، بفوز الأخير بنتيجة 4-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة المغرب في الفترة من 30 مارس إلي 19 أبريل المقبلين.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره بوركينا فاسو في الجولة الثانية من البطولة، يوم الخميس المقبل 3 أبريل، على ملعب العربي زوالي، وتنطلق صافرتها في السابعة بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة بين سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها القناة الرياضية المغربية.

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

ودخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب إفريقيا وبوركينافاسو والكاميرون.

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