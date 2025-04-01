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أول رد فعل من مارين لوبان على الحكم الصادر ضدها

مارين لوبان، فيتو
مارين لوبان، فيتو

أدانت محكمة فرنسية، مساء أمس الإثنين، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بالاختلاس ومنعتها من شغل أي منصب عام لمدة خمس سنوات في ضربة قاصمة لآمالها الرئاسية.


وفي حديثها إلى قناة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية في أول رد فعل لها على الحكم، وصفت لوبان الحكم بأنه "سياسي" ويهدف لمنعها من خوض الانتخابات عام 2027، قائلة إن ملايين الفرنسيين "غاضبون".

كما وصفت لوبان الحكم بأنه انتهاك لسيادة القانون، وقالت إنها ستستأنف ضده وطلبت أن تتم إجراءات المحكمة قبل بدء حملة 2027.

وستظل لوبان غير مؤهلة للترشح حتى يتم البت في طلب الاستئناف.

كما حكمت المحكمة على لوبان بالسجن لمدة أربع سنوات، اثنتان منهما قيد الإقامة الجبرية واثنتان مع وقف التنفيذ.

وكانت التداعيات السياسية للحكم كبيرة للغاية لدرجة أن بعض معارضي لوبان قالوا إن محكمة باريس تمادت بعيدًا في حكمها.

ولكنه من السابق لأوانه التكهن بمدى تأثير القضية في الناخبين.

ويمكن أن يؤدي القضاء المحتمل على لوبان إلى إثارة مؤيديها المتحمسين، تمامًا مثلما حفزت المشاكل القانونية للرئيس دونالد ترامب بعض أنصاره.

ولكن يمكن أن يتركها أيضًا على الهامش، مما يؤدي إلى إخماد مسارها التصاعدي.

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مارين لوبان دونالد ترامب

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