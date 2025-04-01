الثلاثاء 01 أبريل 2025
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عقارات

الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 5

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

أتاحت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أكثر من وسيلة للاستعلام عن نتيجة التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5 وانتهت الوزارة  من إرسال كافة الرسائل النصية التي توضح موقف المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (5)" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث بلغ عدد المتقدمين المنطبق عليهم الشروط 298430 عميلًا، وعدد 268759 عميلًا غير منطبق عليهم الشروط، إضافة لعدد 10430 عميلًا قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني أثناء فترة التقديم على الإعلان، بالإضافة إلى ٤ آلاف عميل سوف يتم الاستعلام عنهم في ضوء تقدمهم لشراء وحدات سكنية لا يوجد عليها أولويات.

ونستعرض وسائل الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 5 كالتالي:

  • يمكن للمواطن الاستعلام من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني حيث يقوم المواطن صاحب الطلب بإدخال رقمه القومي والضغط على "نتائج الفرز " لمعرفة موقفه.
  • إرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم (9311) ذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات.
    - متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع إكس، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع إنستجرام، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق.
  • التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

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