الثلاثاء 01 أبريل 2025
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خارج الحدود

ترامب يعلن تحديه لأوباما ويطالبه بالعودة إلى السباق الرئاسي

ترامب وأوباما، فيتو
ترامب وأوباما، فيتو

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الإثنين، عن رغبته في خوض سباق انتخابي مع الرئيس الأسبق باراك أوباما.


وفي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب: "سأحب الترشح ضد باراك أوباما لولاية رئاسية ثالثة".

وأضاف: "الناس يطلبون مني الترشح لولاية ثالثة ولم أبحث الأمر بعد"، مبرزًا "لا تزال لدينا 4 سنوات كاملة نعمل خلالها من أجل بلدنا قبل البحث في مسألة الترشح لولاية ثالثة".

من جهة أخرى، كشف الرئيس الأمريكي أنه يعتقد أن الرئيسين الروسي والأوكراني سيفيان بتعهداتهما بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب أوكرانيا.

لكنه عاد ليضيف: "إذا لم يقم فلاديمير بوتين بما يتوجب عليه للتوصل إلى وقف لإطلاق النار فسأفرض ضرائب على النفط الروسي".

وتابع: "نريد أن يتم التوصل لاتفاق لوقف الحرب بأوكرانيا ووضع حد لمقتل الجنود الروس والأوكرانيين".

وأبرز: "لم نبحث مسألة انضمام أوكرانيا للناتو مقابل الموافقة على صفقة المعادن النادرة".

وبخصوص التعريفات الجمركية، قال ترامب: "لست قلقًا من أن يصب فرض التعريفات الجمركية على أوروبا لصالح الصين".

وأكمل: "هناك دول تنهبنا منذ 50 عاما ونحن نحرر بلدنا الآن.. دول عديدة كانت تنهبنا وسنعمل على وقف ذلك يوم 2 أبريل".

كما ذكر ترامب أنه تربطه "علاقة جيدة" مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون رغم أن "كثيرين يكرهون ذلك".

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