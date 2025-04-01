الثلاثاء 01 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

كواليس مشهد رقص آسر ياسين ومي عز الدين في مسلسل قلبي ومفتاحه (فيديو)

رقص آسر ياسين ومي
رقص آسر ياسين ومي عز الدين، فيتو

آسر ياسين، كشف الفنان آسر ياسين، كواليس مشهد رقصه مع الفنانة مي عز الدين خلال مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي عرض في دراما رمضان 2025.

 

مشهد رقص آسر ياسين مع مي عز الدين

وقال آسر ياسين خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "مشهد رقصي مع مي عز الدين من أحلى المشاهد اللي في مسلسل قلبي ومفتاحه، لأنه بيجسد أسعد لحظاتهم في الحياة كلها خلال العمل".

مشهد رقص تلقائي جمع آسر ياسين مع مي عز الدين

وأضاف: "أنا بحب مشهد الرقص مع مي عز الدين، ورقصي في المشهد كان تلقائي بدون ترتيب وطلع حقيقي وصادق".

وتابع: "تصرفت مع مي عز الدين خلال تصوير المشهد بكل بساطة بدون تعقيد، وهي كمان ممثلة شاطرة وروحها حلوة".

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آسر ياسين الفنان اسر ياسين مسلسل قلبي ومفتاحه مي عز الدين الفنانة مي عز الدين

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