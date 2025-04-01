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الصحة: توافر مصل "البوتيوليزم" للوقاية من حالات التسمم بسبب الفسيخ في العيد

الفسيخ، فيتو
الفسيخ، فيتو
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أعلنت وزارة الصحة توفر مصل العقر ومصل "البوتيوليزم" الخاص بحالات التسمم خلال أيام عيد الفطر المبارك تحسبًا لوجود حالات تسمم من تناول الفسيخ والرنجة في أيام العيد.

 

خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك

ووجه  الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بتطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك.

وشدد وزير الصحة على تقديم الخدمات الطبية بمحاورها العلاجية، والوقائية، والإسعافية، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية خاصة أقسام الطوارئ والحروق والسموم، وتكثيف وجود الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات.

 

وشدد وزير الصحة على جاهزية منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة خلال عيد الفطر المبارك.

 

وأعلن  نشر 1315 سيارة على الطرق والمحاور الرئيسية، فضلًا عن نشر سيارات إضافية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وأماكن التجمعات الكبرى مثل المتنزهات والمصليات الرئيسية.

 طرق السفر بين المحافظات

وأكد وزير الصحة جاهزية التأمين الوقائي الصحي ضمن خطة العمل، والتي تهدف إلى تعزيز جاهزية فرق الطوارئ الوقائية وتوفير استجابة سريعة لمواجهة أي تحديات صحية قد تطرأ خلال أيام العيد،  والجولات التفتيشية على أماكن تخزين وتقديم المأكولات بالتنسيق مع هيئة الغذاء، كما اطمأن على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بمختلف الفصائل.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور حسام عبدالغفار، عددًا من النصائح والإرشادات لممارسة غذائية صحية أثناء الأعياد، حيث تعد الممارسات الصحية خلال الأعياد ضرورة للحفاظ على التوازن بين الاستمتاع بالمناسبة والاهتمام بالصحة، خاصة مع وفرة الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية خلال المناسبة وقلة الحركة.

 

تناول وجبة فطور صحية خفيفة قبل الذهاب للزيارات

ولفت "عبد الغفار" إلى أهمية تناول وجبة فطور صحية خفيفة قبل الذهاب للزيارات، مع ضرورة الاعتدال في تناول الحلويات، وتجنب الأطعمة الدسمة والمقلية قدر الإمكان، وشرب الماء بكثرة لتعزيز الهضم وتقليل الرغبة في تناول الحلويات بكثرة.

وتابع، أنه يُفضل تجنب المشروبات الغازية والعصائر الصناعية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، وكذلك  الاعتدال في تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل القهوة والشاي، والاهتمام بالمشروبات الطبيعية.

وفي ما يخص العادات الغذائية خلال الأعياد والمواسم، نوه بأن الخيار الأفضل هو تناول المشويات أو الأطعمة المطهية بطريقة صحية، وفي حال الرغبة في تناول الأسماك المملحة يرجى اختيارها بعناية، والتأكد من شرائها من مصدر موثوق لضمان سلامتها، مع تناول كميات معتدلة حيث إن الإفراط في تناول الأسماك المملحة قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل.

وشدد "عبد الغفار" على أهمية تقليل نسبة الملح قدر الإمكان، كما أن إضافة الليمون والخل إلى الأسماك يساعد في قتل بعض البكتيريا والتقليل من حدة الملوحة، مشيرًا إلى أهمية تناول الخضروات بجانب الأسماك المملحة، وفي حال الشعور بأي أعراض مرضية مثل الغثيان، القيء، الإسهال، أو ارتفاع درجة الحرارة، يجب التوجه لأقرب مستشفى على الفور.

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وأكد ضرورة الحفاظ على النشاط البدني، من خلال المشي لمدة 20-30 دقيقة يوميًّا للحفاظ على اللياقة، أو ممارسة بعض التمارين البسيطة في المنزل، فضلًا عن أهمية تنظيم أوقات النوم من خلال تجنب السهر الطويل خلال العيد للحفاظ على طاقة الجسم ونشاطه، وأخذ قسط كافٍ من الراحة والنوم لمدة 7-8 ساعات يوميًا، مع الابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة أو السكرية قبل النوم لتجنب اضطرابات النوم والهضم.

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