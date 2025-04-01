لحظة سقوط نوال الزغبي على المسرح في حفلتها (فيديو)

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو ظهرت من خلاله الفنانة نوال الزغبي، وهي تتعثر على المسرح وتقع.

لحظة سقوط نوال الزغبي على المسرح في حفلتها #التاج_الإخباري_iso9001 #نوال_الزغبي pic.twitter.com/uVnucc9wNu — Altaj news التاج الإخباري (@Altajnews22) March 31, 2025

واقعة سقوط المطربة نوال الزغبي، تمت مساء أمس الإثنين، على مسرح حفلها خلال عيد الفطر المبارك 2025، الذي أُقيم في العاصمة اللبنانية بيروت.

سقوط نوال الزغبي

وتعثرت الفنانة نوال الزغبي، على المسرح خلال الحفل الذي كانت تحييه، بسبب الحذاء الذي كانت ترتديه، والذي يتميز بالكعب العالي، ما أدى إلى اصطدامها بإحدى سماعات المسرح وسقوطها.

ولم يتسبب الحادث في التأثير في الفنانة نوال الزغبي، التي تابعت إحياء الحفل وسط تفاعل كبير من جمهورها.

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