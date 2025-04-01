الثلاثاء 01 أبريل 2025
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اقتصاد

هل تشهد أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعات خلال الفترة المقبلة؟ الشعبة توضح

الأجهزة الكهربائية،
الأجهزة الكهربائية، فيتو

أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق، مر سوق الأجهزة الكهربائية بحالة من عدم الاستقرار خلال 2023 التي أثرت سلبًا في حالة المعدلات السعرية للأجهزة في ما بعد.

<strong>اسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق</strong>
أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق

فما هو حالة سوق الأجهزة الكهربائية، بالتزامن مع قرب فصل الصيف الذي يعد موسمًا لحفلات الزفاف، حيث يهتم المواطنين بشراء جهاز العروس الذي تعد الأجهزة الكهربائية أحد أركانه الهامة؟

<strong>اسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق</strong>
أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق

استقرار سوق الأجهزة الكهربائية بعد فترة انخفاض

قال جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة؛ إن سوق الأجهزة الكهربائية، شهد حالة من الاستقرار بعد فترة انخفاض تدريجي، بدأت بانخفاضات 5% ثم وصولًا إلى 15 و20 % حتى  الشهر الماضي.

جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجبزة
جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة

حالة سوق الأجهزة الكهربائية بعد موسم عيد الأم 2025

وأوضح «زكريا» لـ « فيتو» أن خلال عيد الأم 2025 كانت هناك عروض وتخفيضات على «الرفائع» تراوحت بين 20 و25%، وهي تخفيضات حقيقية، لم تنتهِ بانتهاء الموسم، بل مع استقرار السوق سيظل سعر الأجهزة الكهربائية من الرفائع عند نفس معدلاتها السعرية، أي إنها لن تعود للارتفاع خلال الفترة المقبلة.

<strong>اسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق</strong>
أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق

انخفاض ملحوظ في أسعار الأجهزة الكهربائية من الرفائع

وتابع: أن هناك أجهزة كهربائية انخفضت من إنتاج علامات تجارية بارزة تراجعت بما يصل إلى 4 آلاف جنيه، منها جهاز الإير فراير الذي تراجع في بعض «الماركات» من 9 آلاف جنيه إلى 4 و5 آلاف جنيه.

<strong>اسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق</strong>
أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق

أسباب استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق

وأضاف: أن حالة الاستقرار في سوق الأجهزة، كانت نتاجًا واضحًا للعروض والتخفيضات التي قدمت خلال فترة الكريسماس، حيث كانت بداية الانفراجة في المعروض من الأجهزة، وبالتالي تقديم عروض وتخفيضات حقيقية أثرت تأثيرًا ملحوظًا وإيجابيًا في السوق خلال الفترة الراهنة.

<strong>اسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق</strong>
اسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق

هل يرتفع سعر الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة؟

وأشار إلى أنه يتوقع أن تشهد أسعار الأجهزة الكهربائية حالة استقرار ملحوظ، خاصة أن السوق يعاني من فترة ركود، وحركة البيع والشراء ليست كما هو متوقع حتى الآن.

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