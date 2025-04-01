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خارج الحدود

السعودية وقطر والإمارات، ترامب يعلن موعد زيارته لمنطقة الشرق الأوسط

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد يزور منطقة الشرق الأوسط خلال الشهر المقبل، أو ربما بعد ذلك بقليل، مؤكدًا أنه قد يزور المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.

 

ترامب في الشرق الأوسط 

وأضاف ترامب خلال تصريحاته للصحفيين في البيت الأبيض، بأن زيارته للملكة العربية السعودية، تأتي لتوقيع اتفاقية استثمارية فيما ستكون أول رحلة خارجية له في ولايته الثانية، وذلك وفق ما نشرته رويترز.

ورجح الرئيس الأمريكي إلى أنه قد يزور عدة دول في المنطقة ومن بينها قطر، وكذلك الإمارات العربية المتحدة، قائلًا: تبدو هذه الدول الثلاث بمنزلة الدول الرئيسية.. وقد يكون ذلك في الشهر المقبل، أو ربما بعد ذلك بقليل.

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دونالد ترامب الرئيس الأمريكى السعودية قطر

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