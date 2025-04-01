إخلاء المنازل القريبة، حريق ضخم في أنبوب للغاز بماليزيا (فيديوهات)

اندلع حريق ضخم في إحدى ضواحي العاصمة الماليزية كوالالمبور أعقب انفجار أنبوب للغاز، وأدى إلى إصابة 25 شخصًا على الأقل وإخلاء المنازل القريبة.

وكان الحريق الهائل الذي وقع اليوم الثلاثاء بالقرب من محطة وقود في بوترا هايتس في ولاية سيلانجور الوسطى مرئيًَّا على مسافة عدة كيلومترات، حيث ارتفع عمود النار إلى ارتفاع حوالي 500 متر.

وأدى الانفجار إلى اندلاع النيران في عدة منازل واحتجاز بعض الأشخاص داخل منازلهم، فيما تم إرسال العشرات من رجال الإطفاء من سيلانجور إلى مكان الحريق، وقال مدير إدارة الإطفاء، وأن محمد رازالي وان إسماعيل لصحيفة "ذا ستار" باللغة الإنجليزية إن رجال الإطفاء في الموقع حددوا أن سبب الحريق هو انفجار أنبوب غاز.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل إضافية.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو لكرة اللهب على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال بعض السكان إنهم شعروا بهزات في أبواب ونوافذ منازلهم، ويعتقدون أن ذلك كان بسبب انفجار الحريق في وقت سابق.

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