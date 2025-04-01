الثلاثاء 01 أبريل 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من دونالد ترامب حكم حبس مارين لوبان

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكم الصادر ضد زعيمة كتلة حزب التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبان بأنه مشابه للملاحقات القضائية التي تعرض لها هو نفسه في الولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض مساء أمس الإثنين: "هذه قضية كبيرة، قضية ضخمة جدًّا. أنا على دراية كاملة بها. كثيرون اعتقدوا أنها لن تُدان".

وأضاف: "لا أعرف ما إذا كان الحكم مرتبطًا بهذا، لكنها مُنعت من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، بينما هي المرشحة الرئيسية"، وأكد ترامب: "هذا يشبه ما يحدث في بلدنا. التشابه كبير جدًّا".

هذا وأدانت محكمة باريس لوبان في قضية مساعدي البرلمان، وحكمت عليها بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان مع ارتداء سوار إلكتروني. ويعتقد الخبراء أن هذا الحكم يحرمها من الترشح لـ  انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2027.

ووفق صحيفة "لو فيجارو"، يمكن للوبان الاحتفاظ بعضويتها في البرلمان ورئاسة كتلة حزبها، لكنها لن تتمكن من المشاركة في أي انتخابات تشريعية مبكرة.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد وصفت الحكم الصادر ضد لوبان بأنه "دليل على احتضار الديمقراطية الليبرالية".

وسبق أن صرح ترامب مرارًا بأن القضايا المرفوعة ضده في الولايات المتحدة ذات دوافع سياسية، وانتقد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، متهما إياه بإساءة استخدام السلطة والتأثير في القضاء.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزب التجمع الوطني مارين لوبان محكمة باريس انتخابات الرئاسة الفرنسية ماريا زاخاروفا

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