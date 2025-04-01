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رياضة

الأهلي يستضيف الهلال السوداني اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

يستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر نظيره فريق الهلال السوداني مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في المباراة المقرر أن تجمع بينهم في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

مباراة الأهلي والهلال السوداني 

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز على فريق الهلال السوداني لوضع قدم في الدور نصف النهائي  من أجل الاستمرار في مشواره نحو الحفاظ على اللقب الإفريقي.

بينما يدخل فريق الهلال المباراة علي أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي في القاهرة قبل مواجهة الإياب بين الفريقين. 

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنقل مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال 

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

  • الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة).
  • إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول).
  • سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثان).
  • عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع).
  • ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو).
  • ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو).

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