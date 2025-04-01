انفجارات غير مسبوقة، إعلام حوثي: غارات أمريكية جديدة تستهدف مواقع مدينة صعدة

أفادت وسائل إعلام يمنية تابعة لـ جماعة الحوثيين، منذ قليل، بأن هناك غارات أمريكية جديدة استهدفت مواقع شرق مدينة صعدة.

غارات أمريكية على مواقع يمنية في صعدة

وذكرت وسائل إعلام حوثية بأن هناك 15 غارة أمريكية جديدة استهدفت مواقع شرق مدينة صعدة.

وقال سكان محليون في صنعاء إن "الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع في الجهة الجنوبية الشرقية من العاصمة، تبدو مختلفة هذه المرة من حيث شدّة أصوات الانفجارات التي يسُمع دويّها في أنحاء مختلفة من صنعاء، واهتزاز المناطق المنازل".

وأشارت إلى أن "ضربات عدة استهدفت معسكر جربان ومواقع قريبة منه في مديرية سنحان وبني بهلول، جنوبي شرقي العاصمة، وسط حالة ذعر وقلق لدى سكان المناطق المجاورة".

وخلال الساعات الماضية، حذَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميليشيا الحوثيين في اليمن والإيرانيين، من أنَّ "الآتي أعظم" إذا لم تتوقف الهجمات على السفن.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشل"، "أوقفوا إطلاق النار على السفن الأمريكية، وسنتوقف عن إطلاق النار عليكم. وبخلاف ذلك، فإنّنا لا نزال في البداية فقط، والآتي أعظم بالنسبة إلى الحوثيين ورُعاتهم في إيران"، وفق تعبيره.

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