أخبار مصر: وفاة لاعبة كرة قدم بناد شهير، إغلاق محلات بلبن فى السعودية، مشاجرة بمطعم قصر المندي، منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة بأنجولا

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على طرفي مشاجرة مطعم قصر المندي بسبب دخول كلب للمطعم بمنطقة مصر الجديدة.

أعلنت الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية إغلاق جميع فروع سلسلة محلات "بلبن" في مختلف أنحاء البلاد، وذلك بعد تسجيل حالات تسمم غذائي جماعي بين عدد من المواطنين في العاصمة الرياض.

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة، عن عدد الأيام التي يحصل عليها الطلاب خلال إجازة عيد الفطر المبارك وفقا للقرار الذي أصدره وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

عرضت فضائية “القرآن الكريم”، السعودية بثا مباشرا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك من المسجد الحرام.

يواصل رجال مباحث أمن القاهرة، تفريغ كاميرات المراقبة بنادٍ رياضي شهير في 15 مايو لكشف ملابسات وفاة لاعبة كرة قدم ناشئة ومناقشة العاملين بالنادي عن الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

علق النجم الفرنسي، كيليان مبابي، على معادلته رقم كريستيانو رونالدو بعدما قاد فريقه ريال مدريد للفوز على ليجانيس 3-2 ضمن منافسات الجولة 29 من الليجا، في معقل الملكي "سانتياجو برنابيو".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، أن قواتها تمكنت من السيطرة على 3 بلدات جديدة في 3 مقاطعات بشرق أوكرانيا.

اتفقت الصين وكوريا الجنوبية واليابان، اليوم الأحد على إجراء مفاوضات "سريعة" بهدف إبرام اتفاقية تجارة حرة ثلاثية لمواجهة تداعيات قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وفق ما أفاد بيان مشترك صادر عن لقاء جمع مسؤولين كبارا من الدول الثلاث في سيول.

يترقب مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025 /2026، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بعد موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.

كشفت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز عن ذكرياتها مع سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، مؤكدة: “جمعتني صداقة قوية معها منذ بدء تصوير مسلسل ضمير أبلة حكمت”.

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يخطط لإقالة أي شخص على خلفية إدراج مستشاره للأمن القومي، مايك والتز، صحفيًا إلى مجموعة دردشة على تطبيق "سيجنال" مع كبار المسؤولين، الذين كانوا يناقشون خططًا لضرب جماعة الحوثي باليمن.

علق كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على أداء فريقه أمام ليجانيس في المباراة التي انتهت بفوز الملكي 3-2 ضمن منافسات الجولة 29 من الليجا.

شدد محمود عباس، الرئيس الفلسطيني اليوم الأحد، على رفض أي خطط تستهدف الفلسطينيين، مبينا أنه "رغم الحصار والعدوان والتجويع ومؤامرات، سوف ننتصر -بإذن الله-".

سعر السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الأحد الموافق 30 مارس 2025، في سوق العبور للجملة.

نفذ الجيش الأمريكي غارة جوية، ضد أهداف لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة بونتلاند بالصومال، ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر التنظيم، وفق ما أفادت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم".

تقدمت الفنانة بدرية طلبة، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد، شخص متهم بالإساءة إليها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، يحمل رقم 1125219، وحمل البلاغ توجيه المتهم انتقادات غير مبررة للفنانة بدرية طلبة، متجاوزًا حدود النقد إلى الإساءة الشخصية والادعاءات الكاذبة، مما يشكل إساءة استعمال لوسائل التواصل الاجتماعي وتعمد الإزعاج والتشهير غير المبررة التي تطالها عبر الإنترنت”.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه واثق تماما من نجاح خطته للسيطرة والاستحواذ على جزيرة جرينلاند دون الحاجة لاستخدام القوة العسكرية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يستبعد أي خيار.

ذكرت بوابة "ميانمار ناو" الإخبارية نقلا عن القيادة العسكرية بالبلاد أنه تم تأكيد وفاة 1644 شخصا في ميانمار جراء الزلزال.

قدمت معظم الدول الأوروبية الوقت ساعة واحدة صباح، اليوم الأحد، مع انتقال القارة إلى العمل بالتوقيت الصيفي.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن تفشي وباء الكوليرا في أنجولا أدى إلى وفاة 329 شخصا، محذّرة من أن خطر انتقال العدوى في البلاد ودول الجوار "مرتفع للغاية".

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