الأحد 30 مارس 2025
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رياضة

أول تعليق من أنشيلوتي بعد الفوز المثير أمام ليجانيس

أنشيلوتي،فيتو
أنشيلوتي،فيتو

علق كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على أداء فريقه أمام ليجانيس في المباراة التي انتهت بفوز الملكي 3-2 ضمن منافسات الجولة 29 من الليجا.
 

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بعد مباراة ليجانيس: "الريال لم يقدم مباراة سيئة أمام ليجانيس.. سيطرنا على المباراة لكننا افتقدنا التوازن، وهذا سبب استقبالنا لهدفين".


وواصل: "لم نستحق اهتزاز شباكنا وفقا لما قدمناه في الشوط الأول، لكن ليجانيس استغل الهجمات المرتدة وسجل".

وأردف: "ليجانيس اشتكى من بعض الحالات التحكيمية، لكن قبل الهدف الثاني لهم، ربما كانت هناك مخالفة لصالح إبراهيم دياز، فهذه قرارات رمادية والحكم اتخذ خياره".

معادلة مبابي رقم رونالدو

وعن تألق مبابي ومعادلته رقم كريستيانو رونالدو في موسمه الأول مع ريال مدريد (33 هدفا)، علق "إنه في حالة رائعة وأكثر نشاطا وحضورا في اللعب، كما أنه يصنع الفارق، وهذا ما نريده منه".

وحول افتقاد الفريق للحدة، أوضح "ما افتقدناه هو التوازن في الشوط الأول، فبعد ركلة الجزاء، كان بإمكاننا إدارة التقدم بصورة أفضل، لكن لم نتمركز بشكل جيد، ولذلك استقبلنا هدفين، لكن تحسن مستوانا في الشوط الثاني".

وبسؤاله عن المنافسة في الليجا وابتعاد أتلتيكو بفارق 6 نقاط عن الصدارة، قال أنشيلوتي "قد تكون المنافسة بين فريقين أو ثلاثة، وأثق أن أتلتيكو سيقاتل حتى النهاية، لأنه فريق محترف، ونحن أيضا سنقاتل".

وحول الجدل التحكيمي المتعلق بركلة الجزاء التي حصل عليها جولر، والخطأ الذي سبق الهدف الثالث، لفت "في بعض اللقطات يعترضون هم، وفي حالات أخرى نعترض نحن".

أما عن تسديد مبابي للركلة الحرة التي جاء منها هدفه الرائع، فقد كشف أنشيلوتي "جربها في التدريبات، ونفذها بشكل رائع، وأراد تكرارها  منحناه الثقة، ونجح في ذلك".

 

ورفع ريال مدريد، رصيده إلى 63 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الاسباني، بفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة، الذي سيواجه جيرونا، اليوم الأحد.

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