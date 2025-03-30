الأحد 30 مارس 2025
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خارج الحدود

لمواجهة قرارات ترامب، 3 دول آسيوية توقع اتفاقية تجارة حرة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

اتفقت الصين وكوريا الجنوبية واليابان، اليوم الأحد على إجراء مفاوضات "سريعة" بهدف إبرام اتفاقية تجارة حرة ثلاثية لمواجهة تداعيات قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وفق ما أفاد بيان مشترك صادر عن لقاء جمع مسؤولين كبارا من الدول الثلاث في سيول.

واللقاء بحسب ما نقلت "فرانس برس"، هو الأول على هذا المستوى منذ 5 سنوات، ويأتي بعد ما أحدثه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اضطراب في مجال التجارة العالمية بفرضه رسوما جمركية عقابية على مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك السيارات والشاحنات.

وتُعدّ كوريا الجنوبية واليابان من كبار مصدري السيارات في العالم، كما أن الصين تضررت بشدة من الرسوم الأمريكية الجديدة.

تسريع المفاوضات

وحضر الاجتماع وزير الصناعة الكوري الجنوبي آن دوك غون ونظيره الياباني يوجي موتو ووزير التجارة الصيني وانغ وينتاو.

ودعت الدول الثلاث في بيانها المشترك إلى تسريع مفاوضاتها بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة ثلاثية شاملة، إضافة إلى تهيئة "بيئة تجارية واستثمارية مستقرة".

تشرذم الاقتصاد العالمي

وأكد وزير صناعة كوريا الجنوبية على ضرورة استجابة الدول الثلاث "بشكل مُشترك" للتحديات العالمية المُشتركة.

وقال "تتميز البيئة الاقتصادية والتجارية الحالية بتزايد تشرذم الاقتصاد العالمي".

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية مصممة خصيصا لكل شريك تجاري اعتبارا من 2 نيسان/أبريل لتصحيح ممارسات تجارية يراها غير منصفة.

لكنه صرح للصحافيين الأسبوع الماضي، بأنه ستكون هناك "مرونة"، وبدا أن الأسواق تفاعلت مع ذلك بارتياح في نهاية الأسبوع الماضي.

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